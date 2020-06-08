Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Begdaş’ın, beklemeye başladığı günden kısa bir süre sonra belediyede temizlik işçisi olarak işe alındığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: “Belediyemizin böyle bir personeli bulunmamaktadır. Söz konusu haber ve paylaşımları, tamamen algı oluşturmaya ve evlatlarını terör örgütünden isteyen ailelerin haklı mücadelesini manipüle etmeye yönelik olarak değerlendirmekteyiz.” Yakup Ermiş İHA