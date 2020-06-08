Begdaş’ın, beklemeye başladığı günden kısa bir süre sonra belediyede temizlik işçisi olarak işe alındığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: “Belediyemizin böyle bir personeli bulunmamaktadır. Söz konusu haber ve paylaşımları, tamamen algı oluşturmaya ve evlatlarını terör örgütünden isteyen ailelerin haklı mücadelesini manipüle etmeye yönelik olarak değerlendirmekteyiz.” Yakup Ermiş İHA
Evlat nöbeti sabote ediliyor
08.06.2020 - 03:55 | Son Güncelleme: 08.06.2020 - 03:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, bazı basın yayın organlarında HDP önünde evlat nöbetinde bulunan ailelerden Celil Begdaş’ın belediyede işe alındığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve maksatlı olarak üretildiğini bildirdi.
Etiketler : Celil Begdaş,evlat nöbeti,diyarbakır,hdp pkk,
709628 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/709628.aspx
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