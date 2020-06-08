Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında düzenlenen İdlib İnsani Yardım Toplantısı’nda konuşan Soylu, Türkiye’nin göç dalgasının içerisinde koronavirüs sürecini başarıyla yönettiğini belirterek “Aldığımız tedbirler sayesinde, Suriyeli göçmenlerle ilgili virüs anlamında vaka ve bulaşma noktasında herhangi bir tehlike yaşanmamıştır. Kamplarımızda, geri gönderme merkezlerinde, göçmen vatandaşlarımızda herhangi bir tehlike söz konusu olmamıştır” dedi.

Soylu, İdlib meselesinde de Covid-19’da da maddi kaynağın ötesinde, sivil toplum kuruluşlarının tecrübesi ve hareket kabiliyeti, devletin koordinasyonu ve başarılı yönetimiyle bir noktaya geldiklerini belirtti.

Soylu, gerek rejimin gerekse bölgedeki diğer aktörlerin, bu insanların mağduriyetini bir siyasi koz olarak kullanmaya çalıştığının altını çizerek, şunları kaydetti:

Batılı muhataplarımız şunu da bilmelidirler ki hem buradaki dengeleri bozup hem de bununla ilgili maliyetlerden kaçınmak, onların düşündüğü kadar kolay değildir. Dünyanın, medeniyet değerlerimizin samimiyet testi, İdlib’den geçmektedir. Bunu Batılı muhataplarımıza söylüyorum: Koronavirüs günlerinde, balkonlarda birbirine müzik yaparak, alkış tutarak bir sevgi dünyasında yaşadığımızı iddia eden dünya, İdlib’de yaşananlara sırt dönmemelidir.