Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tepkisinin ardından Yürek’in 257 TL tutarındaki fatura düzeltildi. İtirazı sonrası İSKİ tarafından Yürek’e yeni bir su faturası gönderildi. Bir önceki bir aylık faturada 257 liralık tutar yazarken yeni faturada 121 lira yazıldı. Öte yandan, Yürek’in itirazı üzerine İSKİ’nin 847 kişinin daha faturasını hatalı olarak kestiği öğrenildi. Bu faturalar da İSKİ tarafından düzeltildi.



İSKİ’DEN “ÖZRE” ZORLADILAR

Yaşadığı süreci anlatan Yürek, “İSKİ, kullanmadığım yazlığa 257 TL fatura göndermişti. Bir hafta sonra haklılığımız ortaya çıktı, faturamız düzeltildi. 10 gündür oturduğum daireme 121 TL fatura çıktı. Biz bu mücadeleyi halk için verdik. Dün İSKİ’ye gittiğimde bana 847 kişinin faturasının daha düzeltildiği belirtildi. İlk açıklamalarımın ardından ilçe başkanımız beni çağırdı. Bana ‘Ya partiden ya da meclis üyeliğinden istifa edeceksin. Ya da İSKİ’nin önünde özür dileyeceksin’ dediler. Üçüncü seçenek de ihraç olarak gündeme geldi. Kabul etmedim. Yanlış bir şey yapmadım. İki fatura da elimde. Herkes hakkını arasın. Halkım isterse ben istifa ederim” diye konuştu. Furkan Tan

İSTANBUL İHA