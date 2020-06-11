ABD Büyükelçiliği: "ABD’li yetkililer, Metin Topuz’a yönelik davada İstanbul’daki tüm duruşmaları izlemişlerdir. Bugünkü kararın derin hayal kırıklığı içindeyiz. Bu kararı destekleyecek inandırıcı bir delil görmediğimiz gibi, kararın süratle üst mahkeme tarafından bozulmasını diliyoruz."
ABD Büyükelçiliği: Metin Topuz’a yönelik davada verilen kararın derin hayal kırıklığı içindeyiz
11.06.2020 - 16:21 | Son Güncelleme: 11.06.2020 - 16:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Büyükelçiliği: "ABD’li yetkililer, Metin Topuz’a yönelik davada İstanbul’daki tüm duruşmaları izlemişlerdir. Bugünkü kararın derin hayal kırıklığı içindeyiz. Bu kararı destekleyecek inandırıcı bir delil görmediğimiz gibi, kararın süratle üst mahkeme tarafından bozulmasını diliyoruz."
Kaynak: İHA
Etiketler : ABD Büyükelçiliği,
710333 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/710333.aspx
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