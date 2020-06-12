Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızı Ceylan için Bursa'dan gelerek eyleme katılan anne Türkân Mutlu altı senedir kızından haber alamadığını belirtti. Çocuğuna kavuşan 13 ailenin yaşadığı duyguyu tatmak istediğini dile getiren Mutlu, kızının İstanbul'dan HDP Diyarbakır il binasına getirildiğini ve buradan terör örgütüne teslim edildiğini aktardı. Türkân Mutlu, şöyle konuştu: Bu çocuklar HDP'nin aracılığıyla şu anda dağda. Benim çocuğum altı yıldır orada. Hayatımızı, umudumuzu, hayalimizi elimizden aldılar. Kızımı dağa gönderenler şuanda üniversitelerde okuyor, benim kızımın eline ise dağda silah tutuşturdular. Bizi burada, çocukları da dağda mahkûm ediyorlar. Evladımı istiyorum. Kızımı ne HDP'ye ne PKK'ya bırakmayacağım.