Kızı Ceylan için Bursa'dan gelerek eyleme katılan anne Türkân Mutlu altı senedir kızından haber alamadığını belirtti. Çocuğuna kavuşan 13 ailenin yaşadığı duyguyu tatmak istediğini dile getiren Mutlu, kızının İstanbul'dan HDP Diyarbakır il binasına getirildiğini ve buradan terör örgütüne teslim edildiğini aktardı. Türkân Mutlu, şöyle konuştu: Bu çocuklar HDP'nin aracılığıyla şu anda dağda. Benim çocuğum altı yıldır orada. Hayatımızı, umudumuzu, hayalimizi elimizden aldılar. Kızımı dağa gönderenler şuanda üniversitelerde okuyor, benim kızımın eline ise dağda silah tutuşturdular. Bizi burada, çocukları da dağda mahkûm ediyorlar. Evladımı istiyorum. Kızımı ne HDP'ye ne PKK'ya bırakmayacağım.
Evlat nöbetindeki anne: Kızımı onlara bırakmam
12.06.2020 - 05:02 | Son Güncelleme: 12.06.2020 - 05:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 284’üncü gününe girdi.
Etiketler : evlat nöbeti,hdp,hdp diyarbakır,
710447 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/710447.aspx
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