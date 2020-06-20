Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzenlenen törende, terörist PKK’nın, çocuk yaştaki iki kardeşi, 30’dan fazla kurşun sıkarak şehit ettiğini anlatan Sason Şehit Aileleri Gazilerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, şunları söyledi: 19 Haziran 1995'te Topluca köyünün 2 kilometre uzağındaki bu tepede nöbet tutan koruculara yemek götürüyorlardı. Hüsna ve Sabriye, oyun oynarken, ağaçların arasına pusuya yatmış hain teröristleri fark edince 'terör, terör' diye bağırıp köye doğru koşuyorlar. Teröristler uzun namlulu silahlarla iki masumu tarıyor. Bir yavrumuzu şehit ediyorlar. Diğeri, kardeşinin şehit olduğunu görünce eline taş alıp teröristlerin üzerine yürüyor ki, o da kardeşinin vurulduğu yeri 5 metre geçtikten sonra 27 kurşun sıkılarak şehit ediliyor. Tam 27 kurşun! Kalleş PKK'nın yola döşediği mayın, peşine düşen korucularımızın geçişi sırasında patlatılıyor, 1 şehit ve 3 gazimiz oluyor." Öte yandan, törende gencinden yaşlısına ’Kahrolsun PKK’ sloganları atılarak, terörist PKK telin edildi.