Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, katıldığı çevrim içi toplantıda İzmir için bir bayrak hazırlamayı ve para bastırmayı düşündüğünü söyledi. İzmir'in geçmişte bir bayrağının olduğunu belirten Soyer "Bir akademisyen, bir hocamız, İzmir bayrağıyla ilgili çalışma yaptı. 1800'lerde İzmir'in bir bayrağı olmuş. Yeşil beyaz çizgili bir bayrak. İzmir de dünyadaki bayraklı kentlerden biriymiş. Benim aklımda İzmir parası çıkarmak vardı. Hatta bunun ismine İzkoin diye isim de koymuştum. Sonra bayrak da çıkınca arkadaşlar uyardılar. Dediler ki; Senin bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılır. Duralım bunun ismini değiştirelim dedik" şeklinde konuştu.

Soyer'in açıklamalarına tarihçilerden itiraz geldi. Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden yazarımız Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci "Orta Çağ'da feodalite devrinde Avrupa şehirlerinin çoğunun ayrı bayrağı vardı. Çünkü bu şehirler ya müstakil bir devlet sayılıyordu veya otonom idi. Ticaret şehirlerinin de böyle bayrakları vardı. İzmir bayrağı denilen bayrak, o devirle alakalıdır. Türk hâkimiyeti zamanında hiçbir şehrin bayrağı olmamıştır. Devletlerin resmi bayrak âdeti bile çok yenidir. 18. asır sonlarına tarihlenir. Osmanlı Devleti'nin bile resmî bayrağı 1793'den sonra ortaya çıkmıştır. Şehrin Türk hâkimiyetinden önceki zamanına atıf yapan bir bayrağın kabulü biraz abes olmaz mı?" diye sordu.

Tarihçi Dr. Teyfur Erdoğdu da "Söz konusu şey bir bayrak değil, flamadır. İzmir o devirde Aydın vilayetine bağlıydı ve asla özerk değildi. 19. asır Osmanlı taşrasında mutasarrıflıklar vardır ama Anadolu’da hiçbir vilayet muhtar olmamıştır. Soyer’in ‘İzmir bayrağı’ lafı cahilce söylenmiş bir sözdür" dedi. Soyer'in sözleri siyasete de damga vurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "Bayrak ve paradan bahsetmek, ayrı bir devlet noktasında bir şeyden bahsetmektir" dedi. İyi Partili Müsavat Dervişoğlu da "İzmir halkı kendisini ehil yöneticiler yönetsin istiyor. İzmir'de maceraperest adımların atılmasını da yerinde bulmam. Tunç Bey'in de doğru kaynaklardan bilgi edinmediğini düşünüyorum" diye konuştu.

Tepkiler üzerine bir açıklama yapan Başkan Tunç Soyer, sözlerinin çarpıtıldığını öne sürerek, “Vatan bir bütündür, kesinlikle bölünemez. Ülkemizin başkenti Ankara, para birimi Türk lirası, bağımsızlığının sembolü ise ay-yıldızlı al bayraktır” dedi.