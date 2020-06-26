Diyarbakır’da koronavirüs tedavisi gören bir hastaya, dünyada ilk defa Türk ışını tedavisi uygulandı. Uygulanan tedavi yöntemi sonrası hastanın korona virüs testi negatif çıktı.
Koronavirüs tedavisi gören bir hastaya, dünyada ilk defa Türk ışını tedavisi uygulandı
26.06.2020 - 19:05 | Son Güncelleme: 26.06.2020 - 19:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’da koronavirüs tedavisi gören bir hastaya, dünyada ilk defa Türk ışını tedavisi uygulandı. Uygulanan tedavi yöntemi sonrası hastanın korona virüs testi negatif çıktı.
Etiketler : koronavirüs,türk ışını,
713830 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/713830.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER