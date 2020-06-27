Buna göre, yerli ve yabancı turistler, halk plajlarından yararlanabilecek, müze ve ören yerleri ile anıtları, ibadethaneleri, türbeleri ziyaret edebilecek. Rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine uçak, otobüs gibi toplu taşıma araçları veya özel araçlarıyla gidebilecek. Sınavın yapılacağı okulların etrafındaki kırtasiyeler de yasaktan muaf olacak.
Sınav yasağından turistler muaf
27.06.2020 - 06:22 | Son Güncelleme: 27.06.2020 - 06:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
“LGS ve YKS Tedbirleri" kapsamında bugün 09.30-15.00 ve yarın 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilin sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı. İçişleri Bakanlığı, yeni kararlar aldı.
Etiketler : sokağa çıkma yasağı,
713924 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/713924.aspx
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