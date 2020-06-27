Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, yerli ve yabancı turistler, halk plajlarından yararlanabilecek, müze ve ören yerleri ile anıtları, ibadethaneleri, türbeleri ziyaret edebilecek. Rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine uçak, otobüs gibi toplu taşıma araçları veya özel araçlarıyla gidebilecek. Sınavın yapılacağı okulların etrafındaki kırtasiyeler de yasaktan muaf olacak.