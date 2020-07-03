Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantının açılışında bir konuşma yapan ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na katılımından dolayı teşekkür ederek, gündem hakkında bilgiler verdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, küresel çapta eşi benzeri görülmemiş bir dönem yaşandığını belirterek, “Pandemi hepimizi etkiledi. Antalya'mızın tabi bu süreçten etkilenmemesi mümkün değil. Hedefimiz ülkemizin bu süreçten en az etkilenerek çıkması. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız ve Hazine Bakanımız başta olmak üzere hepimiz büyük gayret gösteriyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı olarak yoğun bir diplomasi trafiği sürdürdüklerini belirten Çavuşoğlu, “Özellikle bu dönemde G20 ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlarla yaptığımız temaslarda ticaretin önündeki engellerin kaldırmamız gerektiğini söyledik. Özellikle lojistik konusundaki engellerin kalkması konusunda, tedarik zincirlerinin engellenmemesi, kargo trafiğinin sürdürülmesi, uluslararası taşımacılığın normal seyrinde devamı için yoğun çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

"Tedarik kaynakları zenginleşecek"

Pandemi döneminde Çin’e yönelik bir güven bunalımı yaşandığını, bunun Türkiye için fırsatlar barındırdığını ifade eden Çavuşoğlu, “Hiç kimsenin kötülüğünü istemeyiz ama bu pandemi gösterdi ki artık ülkeler tedarik kaynaklarını zenginleştirmek, çeşitlendirmek istiyor. En yakın, en hızlı şekilde tedariğini sağlamak için alternatiflere yönelecekler. Böyle bir durumda da nereden bakarsanız bakın hangi kriteri koyarsanız koyun Türkiye ve Antalya’mız bu alternatiflerin içinde olacak. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. İhracatımızın artması ve yeni küresel üretim merkezlerinin olmak için gayret sarf ediyoruz. Memnuniyetle söylemek isterim ki, dün kabine toplantısında da sunum yaptılar, başta ticaret bakanımız olmak üzere, burada ihracatımız artmaya başladı hızlı bir şekilde, üretim kapasitemiz aynı şekilde artıyor, çarklar dönmeye başladı. Ama bu istediğimiz seviyeye gelinceye kadar da bu desteği devam ettirmemiz gerekiyor, başta TOBB Başkanı Rifat Bey olmak üzere bu talepleri beklentileri hükümetimize iletiyorlar, biz de zaten bunları destekliyoruz. Ama yurt dışında da yavaş yavaş yeni normale geçerken, bizim yurt dışındaki ihracat çalışmalarımız da ihracatın artması için yine katkı sağlayacağız. Biz Dışişleri Bakanlığı olarak, tüm büyükelçilikler ve başkonsolosluklarımızla yurt dışındaki firmalarımız için de çalışıyoruz. İhaleleri Türk firmalarından birisi alsın diye çaba sarf ediyoruz ki, bundan sonra bu çabalarımızı daha da yoğunlaştıracağız. İhracatımızın artması için, yurt dışındaki yatırımların artması için bu çabalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

"Diplomasi ağı"

Türkiye’nin dünyanın 5. büyük diplomasi ağına sahip olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Dünyanın her yerindeki fırsatları derliyor kurumlarımıza gönderiyoruz. Avrupa’da Asya’da Afrika’da Amerika’da hangi alanda ne tür fırsatlar var, büyükelçilerimiz bir rapor hazırladılar ve bunları kitap haline getirdik. Ayrıca dünya nereye gidiyor bu konuya da kafa yoruyoruz, uzmanlarla çalışıyoruz, dışarıdan da farklı görüşleri alıyoruz. Covid sonrası küresel sistemle ilgili eski sorunlar yeni trendlerle ilgili sadece Türk aydınların görüşleriyle yetinmedik, Nobel ödüllü düşünürler, eski devlet başkanları ve her etnik gruptan ve dini görüşten önemli kişilerden makale istedik. Görüşlerini bize gönderdiler. Covid 19 sonrası dünya, işbirliği mi rekabet mi? İnşallah bu eserleri sizlerle de paylaşacağız” dedi.

"Antalya siyasette marka şehir olacak"

Bu yıl hayata geçmesi planlanan “Antalya Diplomasi Forumu”nun pandemi dolayısıyla yapılamadığını belirten Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu olarak dünyanın önemli kuruluşlarıyla ortak video konferanslar düzenlediklerini söyledi. Çavuşoğlu, “Gelecek sene mart ayında inşallah Antalya Diplomasi Forumu ile birlikte Antalya’nın marka değerini beraber arttıracağız. Antalya tıpkı Davos gibi uluslararası siyasette de marka bir şehir olacak” diye konuştu.

"ATSO'nun vizyonu"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışmalarından etkilendiğini belirten Çavuşoğlu, “Başkanımız Davut Çetin ve ATSO’nun vizyonundan etkileniyoruz. Gerçekten bu Antalya 4.0, şimdi tarım 4.0 gibi, bilişim ve teknolojiyle ve dijitalleşmeyle ilgili çalışmalarınızı takdir ediyoruz. Bize geçen sene esasen pandemi olmadan Büyükelçiler konferansında yeni inisiyatif olarak dijital diplomasiyi açıklamıştık. Antalya diplomasi forumunu gerçekleştirseydik, ana teması dijital çağda diplomasi olacaktı. Gelecek sene de bu ana temayı koruyacağız çünkü bu pandemi gösterdi ki dijitalleşme ve dijital diplomasi her zamankinden daha önemli. Diğer taraftan Antalya ile ilgili bu temas ettiğiniz teknoloji kenti oluşturma projemiz eskiden açıklamıştık, boş bir seçim vaadi değildi. Antalya’nın tarım, turizm ve ticaretin dışında gerçekten bir teknoloji şehri olması gerek, İstanbul’dan sonra tek alternatif bu anlamda Antalya’dır. Antalya tüm özelliklere sahiptir, bunu birlikte sizlerin desteğiyle başaracağız. Şu anda milletvekili arkadaşlarımızla da bu konuda çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasının ardından meclis üyelerinden gelen soruları yanıtladı.

ATSO Başkanı Davut Çetin ise daha sonra oda çalışmaları ve Antalya ekonomisindeki son durumu değerlendirdi. Konuşmasına katılımı için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür ederek başlayan Davut Çetin, "Türkiye Suriye’de, Libya’da, Akdeniz’de önemli bir mücadele vermektedir. Avrupa Birliği ve Almanya’nın seyahat kısıtlamalarını kaldırmak üzere ciddi bir diplomasi yürütülmektedir. Bakanımıza bu yoğun ve önemli gündemi içinde bize zaman ayırdığı için teşekkür ediyorum" dedi.