Şehidin ismini bir yeğeni ile 3 torununda yaşatan anne Saadet Ergüven "Bu acıyı ben ancak ölünce unuturum. Kış yaz, yağmur çamur demeden mezarlığa geliyoruz. Her gün buradayız" dedi.
İsmi dört çocukta yaşatılıyor
15.07.2020 - 02:23 | Son Güncelleme: 15.07.2020 - 02:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gazi olan, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığına yapılan hava saldırısında şehit düşen özel harekât polisi Niyazi Ergüven'in ailesi, evlatlarının acısını yüreğinde yaşıyor.
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718058 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/718058.aspx
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