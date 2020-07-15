Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehidin ismini bir yeğeni ile 3 torununda yaşatan anne Saadet Ergüven "Bu acıyı ben ancak ölünce unuturum. Kış yaz, yağmur çamur demeden mezarlığa geliyoruz. Her gün buradayız" dedi.