Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından 22 yıldır düzenlenen aktivitenin bu sene Covid-19 sebebiyle yapılamayacağı belirtildi. Çekilişle etkinliğe katılma şansı elde eden katılımcıların hakları, 2021'de yapılması planlanan şenlik için saklı tutulacak. Aktivitenin, 20-23 Ağustos'ta Antalya'daki TUG Bakırlıtepe Yerleşkesine komşu, iki bin metre yükseklikteki Saklıkent'te gerçekleştirilmesi hedefleniyordu. Türkiye'nin en kapsamlı gökyüzü gözlem şenliği olan şenlikte, bu sene ilk defa uluslararası katılımcıların da ağırlanması planlanıyordu.