Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen şehit mezarlığı ziyaretine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Tekirdağ Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kurum müdürleri ve çok sayıda polis ve asker katıldı.

FETÖ’nün hain darbe planının püskürtülmesi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında programa katılan yetkililer şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Mezarlıklara karanfil bırakıldıktan sonra şehit mezarları başında dualar okundu. Yetkililer şehitlik ziyaretine katılan şehit aileleriyle yakından ilgilendi.