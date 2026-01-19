72 kişinin öldüğü İsias Otel davasında imar müdürü, büro şefi, eski belediye başkan yardımcısına 10 yıl hapis cezası verildi. Üç sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.

Adıyaman’da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Grand İsias Hotel’de aralarında KKTC’li sporcuların da bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılandığı davanın dördüncü duruşması görüldü.

Duruşmayı, depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı çocukların aileleri ile KKTC Başbakanı Ünal Üstel de izledi.

3 KAMU GÖREVLİSİNE 10 YIL HAPİS

Davada, imar müdürü, büro şefi ve eski belediye başkan yardımcısına 10 yıl hapis cezası verildi. Üç sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'daki İsias Otel yıkılmış, enkaz altında kalan ve turnuva için kente gelen, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, voleybolcu öğrenciler ve antrenörler ile tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirmişti.

Otelin yıkılmasına ilişkin soruşturmada ihmali bulunan kişiler hakkında dava açılmış, ayrıca otelin ilk yapım tarihi olan 1993 yılında ruhsatına onay veren dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Y.G., 2001 yılındaki ikinci yapı ruhsatında imzası bulunan İmar Müdürü M.S.A., Ruhsat Büro Şefi B.B., dönemin Belediye Başkan Yardımcısı O.B., Yapı Kontrol Biriminde görevli daimi işçi A.K., Ruhsat Büroda görevli teknisyen F.K. hakkında “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde de başka bir dava açılmıştı.

