Terör örgütü DHKP/C’ye belediyeler üzerinden finans sağlandığı iddiasıyla yargılanan Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç ve çok sayıda eski başkan ile başkan yardımcısının davasında karar çıktı. Mahkeme, Genç’i “terörizme finansman sağlamak” suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkûm ederken, birçok eski belediye yöneticisine de ağır cezalar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanık ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına davayı karara bağlayacağını bildirdi.

Heyet, tutuklu sanıklar Mahmut Serdar Kızılay ve Şükrü Genç'i "terörizme finansman sağlamak" suçundan 7'şer yıl 6'şar ay, Melih Morsünbül, Sinan Çetiz ve Zafer Eskiköy'ü aynı suçtan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

TUTUKLULUKLARININ DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Genç ve Kızılay hakkında verilen ceza miktarını da dikkate alan heyet, adli kontrol kararlarının yetersiz kalacağı kanaatine varıp, sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.

ESKİ BAŞKAN VE YARDIMCILARININ CEZALARI BELLİ OLDU

Şişli eski Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü, Maltepe eski Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, İsmail Erdem, Ataşehir eski Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir'i "terörizme finansman sağlamak" suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum eden heyet, sanıklar İsmail Yalnız, Kaya Emir Dönmez, Muhittin Yetimler, Necati Demirci, "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 6'şar yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı.

EMİR SARIGÜL'E HAPİS CEZASI VERİLDİ

Heyet, tutuksuz sanıklar Şişli eski Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül, Erdoğan Yıldız, Mehrali Seçme ile Orhan Beğenmiş'in, "örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "terörizme finansman sağlamak" suçlarından 6'şar yıl 13'er ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Sanıklar İsmail Yalnız, Kaya Emir Dönmez, Muhittin Yetimler ve Necati Demirci'nin üzerlerine atılı "terörizme finansman sağlamak" suçunun, suç tarihi itibarıyla "silahlı terör örgütüne üye olma"nın unsuru olarak bu suç içinde eriyeceğini bildiren heyet, ayrıca söz konusu suçtan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

TUTUKLU 2 KİŞİYE TAHLİYE

Tutuklu sanıklar İsmail Erdem ile Kalender Özdemir hakkında verilen ceza miktarını dikkate alan heyet tahliyelerini kararlaştırdı.

Ataşehir eski Belediye Başkan Yardımcıları sanıklar Abdullah Der, Deniz Kutlu, Hatice Yazlık ile Haydar Özgül'ün üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.

Heyet, ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Fatma Varıcı ve Sunay Yıldız'ın dosyalarının ayrılmasını kararlaştırdı.

İDDİANAME NE DİYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda yakalanarak haklarında işlem yapılan bazı kişilerin beyanlarına göre, örgütün merkez komitesinin talimatıyla maddi kaynak sağlamak amacıyla 2014'te İKOM (İhtiyaç Komitesi) isimli bir yapılanmanın kurulduğu, müteahhitler, belediyeler, zengin iş adamları, yasa dışı kumar oynatan kumarhaneler ve örgüte müzahir mahallelerde bulunan esnaftan kaynak sağlandığı belirtilmişti.

Soruşturmaya konu belediye başkanlıkları ile İKOM yöneticilerinin, örgütün ihtiyaçlarının karşılanması için görüşmeler yaparak destek sağlandığı yönündeki beyanlar üzerine soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, sanıkların görev yaptıkları dönemde gerek DHKP/C silahlı terör örgütüyle ters düşmemek gerekse de örgütü finanse etmek amacıyla örgüt ile irtibat kurup para transferi gerçekleştirdikleri kaydedilmişti.

ŞÜKRÜ GENÇ HAKKINDAKİ İDDİALAR

İddianamede, Sarıyereski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in görevi nedeniyle örgüte aktarılan çok sayıdaki para hareketlerinden haberdar olmamasının olağan akışa uygun olmadığı ifade edilmişti.

Genç'in, örgütün finanse edilmesinde aktif rol aldığı belirtilen iddianamede, Maltepe eski Belediye Başkan Yardımcısı sanık Melih Morsümbül'ün görevi sırasında terör örgütü DHKP/C'yle irtibatlı olduğu, ayrıca örgütün finanse edilmesinde aktif rol aldığı aktarılmıştı.

İddianamede, sanıklar Fatma Varıcı, İsmail Yalnız, Kaya Emir Dönmez, Muhittin Yetimler, Necati Demirci ve Sunay Yıldız'ın "terörizme finansman sağlamak" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 15'er yıldan 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Ataşehir eski Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Der ile Deniz Kutlu, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile eski Başkan Yardımcıları Emir Sarıgül, Erdoğan Yıldız ve Mehrali Seçme, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, Hatice Yazlık, Haydar Özgül, İsmail Erdem, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, Mahmut Serdar Kızılay, daha önce Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olan Manisa Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül, Orhan Beğenmiş, Sinan Çetiz, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Zafer Eskiköy'ün ise "terörizme finansman sağlamak" suçundan 7'şer yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapsi talep edilmişti.

