İzmir’in ilçesinde altyapı ve kazı çalışmalarının üç aydır durma noktasına gelmesi, mahalle sakinlerini isyan ettirdi.

İzmir’in Foça ilçesinde turistik Yeni Foça yerleşim yerinde belediyenin kanal çalışması ve çevreye yığılan molozlar sebebiyle Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi âdeta ikiye bölündü.

Daha önce markete, otobüs durağına veya çevre sokaklara ulaşmak için 2-3 dakikalık bir yürüyüş mesafesini kullanan mahalleli, yolun kesilmesi ve çalışmaların üç aydır durma noktasına gelmesi sebebiyle yaklaşık 1,5 kilometrelik bir güzergâhı dolaşmak zorunda kalıyor.

Mahallede yaşayan 81 yaşındaki emekli Suat Kayıpoğlu, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

“10 senedir bu mahallede ikamet ediyorum. Sel felaketinin ardından başlayan çalışma aylardır bitirilemedi. Ben yüzde 80, eşim ise yüzde 90 engelliyiz. Ekmek almak için bile arabayla koca mahalleyi dolaşmak zorunda kalıyorum. Kendi hâlimize terk edildik.”

Mahallenin iki yakasını birbirine bağlayan yolların ne zaman açılacağı belirsizliğini koruyor.



