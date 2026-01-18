Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin “İstanbul’daki asrın hırsızlığını saklamak için, karnelerden Atatürk’ü kaldırdı yalanına sarılıyorlar. Bu hırsızlık yalanlarla gizlenecek kadar küçük değil” dedi.

Erzurum’da konuşan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Asrın hırsızlığını saklamak için ‘Yusuf Tekin karnelerden Atatürk’ü kaldırdı’ yalanına sarılıyorlar" dedi.

Türkiye’de muhalefetin ezberleri olduğuna dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Ezberleri bozulunca, bir şeyleri saklamak istedikleri zaman hemen klasik şeylere müracaat ediyor. Çünkü bir şey üretemiyorlar. Asrın hırsızlığı var İstanbul’da. Bunu saklamak için ‘Yusuf Tekin karnelerden Atatürk’ü kaldırdı’ yalanına sarılıyorlar. Yani gerçekten ayıp. Ama onlara sesleniyorum. Bu hırsızlık bu tür yalanların arkasında saklanacak kadar küçük bir hırsızlık değil.

İstanbul’un parası, İstanbullunun parası, evinden akacak suyun, sokakta çektiği trafik çilesini çözecek problemlerin kaynaklarını kumara, uyuşturucuya, fuhuşa harcayan kişilerin, yaptıkları hırsızlıkları, Atatürk’ün arkasına sığınarak lütfen saklamaya çalışmayın."

Haberle İlgili Daha Fazlası