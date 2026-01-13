CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda “oylamaya hile karıştırma” iddiasıyla açılan ceza davasının ikinci duruşması bugün Ankara’da görülecek. Aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanık hakkında 1 ila 3 yıl hapis cezası istenirken, İmamoğlu duruşmaya SEGBİS ile katılacak.

Özgür Özel’in Kasım 2023’te genel başkan seçildiği CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığında oy kullandırıldığı” iddiası üzerine açılan ceza davasının ikinci duruşması bugün saat 09.00’da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek. Rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, görevden uzaklaştırılan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, Özgen Nama ve Rıza Akpolat’ın da bulunduğu toplam 12 isim “oylamaya hile karıştırma” ile suçlanıyor. Sanıklar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası talep edilirken, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun duruşmaya SEGBİS ile katılacağı öğrenildi. Kurultayda 13 yıldır bulunduğu genel başkanlık koltuğunu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, davada mağdur sıfatıyla yer alırken, bugünkü duruşmaya katılmayacağı öğrenildi.

İSTİNAF BU AY AÇIKLAYACAK

4 Kasım’da görülen ilk duruşma, Kılıçdaroğlu’nun katılmaması ve taraf avukatlarının eksiklerin giderilmesi talebi üzerine bugüne ertelenmişti. Öte yandan, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davayı reddeden Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinin bu kararı İstinaf’a taşınmıştı. İstinaf Mahkemesinin kararını bu ay içerisinde açıklaması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası