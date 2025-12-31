CHP, Ekrem İmamoğlu için düzenlenen mitinglere parti içinden gelen tepkiler üzerine yeni yılda konsept değişikliğine gidiyor. Genel Başkan Özgür Özel’in kararıyla mitingler, seçim hazırlıkları kapsamında temel atma ve toplu açılış törenlerine dönüştürülecek.

BERAT TEMİZ / ANKARA - Yolsuzluk ve rüşvet iddialarından tutuklanan Ekrem İmamoğlu için 19 Mart’tan bu yana 77 miting düzenleyen CHP yönetimi, parti içinden gelen tepkilerin artması üzerine, yeni yılda mitinglerin konseptini değiştirmeye hazırlanıyor.

Söz konusu kararda, İmamoğlu için devamlı miting yapılmasını doğru bulmayan CHP’li bazı isimlerin “Parti bir kişiye siper edilemez” görüşünün etkili olduğu belirtiliyor.

Hem çatlak sesleri engellemek isteyen hem de seçim hazırlığı yapan Genel Başkan Özgür Özel, mitingleri temel atma ve toplu açılış törenlerine dönüştürecek.

Mitinglere muhalif olan isimler de CHP yönetiminin aldığı bu kararı doğru bulduklarını belirtiyor.

