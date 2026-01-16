Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da karne dağıtım törenine katıldı. Öğretmenleri ve çocukları tebrik edip karneleri dağıtan Tekin, hangi branşlara hangi illerde yer verileceğini de aktardı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. İbrahim Çeçen İlkokulu'nda öğretmenlerle bir süre görüşen Tekin, daha sonra çıktığı sınıfta öğretmenleri ve çocukları tebrik edip karne dağıttı.

ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

Beşiz kız kardeşlere de karnelerini verip sohbet eden Tekin, çocuklara, Cumhurbaşkanı'nın ve kendisinin selamlarını ailelerine iletmesini istedi. Tekin, daha sonra öğrencilere, "Hepinize iyi tatiller diliyoruz, başarılar. Çok yoğun bir 90 günlük süreyi beraber yaşadık. Öğretmeninizle beraber burada çok yoğun bir ders dönemi geçirdiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin." dedi.

Bakan Tekin duyurdu: Öğretmen eğitiminde, hangi ilde hangi branş eğitim görecek?

HANGİ BRANŞLARA, HANGİ İLLERDE YER VERİLECEK?

Türkiye Gazete Muhabiri Mahmut Özay, sosyal medya paylaşımında Tekin'in konuşmasından detaylara yer verdi. "Hangi branşlar hangi illerde?" sorusunu cevaplandıran Tekin, şunları söyledi:

"Şu anda Sınıf Öğretmenliği için Aksaray, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Ankara ve İstanbul'daki eğitim akademilerimizde aday eğitim sürecini yürüteceğiz. Özel Eğitim Öğretmenliği için Gaziantep, Ankara ve İstanbul'da; Yabancı Diller için Kayseri ve İstanbul'da... Böyle devam ediyor, bunların hepsini ilan edeceğiz zaten. Bütün branşlar itibariyle arkadaşlarımız her bir Milli Eğitim Akademimizin olduğu yapı, ildeki üniversiteyle entegre bir biçimde, üniversitedeki akademisyenlerimizle entegre bir biçimde pratik derslerinin yoğun olduğu, pratik uygulamaların yoğun olduğu bir adaylık sürecini yaşayacaklar."

Haberle İlgili Daha Fazlası