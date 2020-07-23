MSB:"Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı."
MSB: 1 terörist gözaltına alındı
23.07.2020 - 10:49 | Son Güncelleme: 23.07.2020 - 10:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı."
Etiketler : MSB,terörist,gözaltı,
720114 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/720114.aspx
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