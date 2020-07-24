Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yarın ibadete açılacak olan Ayasofya Camii’ne geldi. Son hazırlıkları inceleyen Vali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Aktaş, daha sonra camiden ayrıldı. Ayrıca hazırlıklar titizlikle sürdürülürken, camide akustik ses testi denemesi de yapılmaya devam ediyor.