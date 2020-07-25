AYRINTILAR GELİYOR...
AK Parti'den Yunanistan'daki skandal görüntülere sert tepki
25.07.2020 - 12:40 | Son Güncelleme: 25.07.2020 - 12:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Çelik:"Yunanistan’da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz. Ayasofya Camii’nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz"
Etiketler : AK Parti Sözcüsü Çelik,Yunanistan,bayram,
720577 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/720577.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER