Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eyleminde 328'inci gün geride kaldı. Beş yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetine katılan baba Süleyman Aydın, çocuklarını çalan HDP'den bugüne kadar ses çıkmadığını söyledi. Her fırsatta HDP'yi destekleyen seçim ortağı CHP'ye tepki gösteren acılı baba Aydın, "Bir TV kanalında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ‘Kürt sorunu var’ diyor. Zaten evimizi yıkan CHP oldu. Siz HDP’ye destek verdiğiniz için şu an çocuklarımız dağdadır. Madem Kürt sorunu var bizler 328 gündür bunların kapısındayız. Bu Kürt ailelerin sorunu yok mu? Neden bizlere destek vermiyorsunuz?" dedi. Sedat

Irmak DİYARBAKIR İHA