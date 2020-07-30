Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU - Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz hafta TBMM Eğitim Komisyonu üyeleri ile bir araya gelerek, okulların açılmasına yönelik yapılan hazırlıklar konusunda bilgi vermişti. Edinilen bilgilere göre, bu toplantıda milletvekilleri en fazla “31 Ağustos’ta okullar açılacak mı?” sorusunu gündeme getirdi. Bakan Selçuk’un bu soruya net bir cevap vermediği ve tamamen Bilim Kurulunun tavsiyelerine göre hareket edeceklerini söylediği öğrenildi. Toplantıya katılan milletvekilleri, 15 Ağustos’tan itibaren ortaya çıkacak vaka sayılarının okulların açılıp açılmayacağında etkili olacağını dile getirdi. Okulların açılmaması durumunda uzaktan eğitim konusunda yaşanan aksaklıkların giderilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığı bilgisi verilen toplantıda, Bakan Selçuk özellikle EBA üzerinden yapılan yayınlara ulaşamayan kesimlerle ilgili planlamalar yapıldığını kaydetti. İnternete erişim ve bilgisayarı olmadığı için öğrencilerin yüzde 25’inin sıkıntı yaşadığını belirten Selçuk, bu konuda sosyal yardımlaşma vakıflarının devreye sokulduğunu ve okullardaki bilgisayarların ödünç verilerek dezavantajlı öğrencilere ulaştıklarını anlattı. Öğretmenlerin, yeni döneme ilişkin olarak eğitimden geçirildiğini de belirten Bakan Selçuk, milletvekillerine “Tüm alternatiflerimizle yeni döneme hazırız.” bilgisini verdi.

İL İL DEĞERLENDİRİLECEK

Türkiye genelinde okulların açılmasının ertelenmesi yerine vaka sayılarına göre il il erteleme kararı verilmesi seçeneği değerlendiriliyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunda okullarla ilgili tavsiye kararlarının da 15 Ağustos’tan sonra alınacağı belirtildi. Bu tarihten sonraki vaka sayılarına bakılarak, il pandemi kurullarının tespitlerine göre o ilde okulların açılıp açılmayacağına, açılacaksa hangi okulların açılacağına, hangi günlerde, hangi yaş gruplarının okula gideceğine karar verilecek.