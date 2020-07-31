Geçen yıl Kurban Bayramı'nda yaklaşık 50 bin Suriyelinin çıkış yaptığı Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bayram geçişlere izin verilmediği için sessizlik hakim. Her yıl yoğun güvenlik tedbirleri altında ülkelerine bayramlaşmak için giden Suriyeliler, koronavirüs sebebiyle bayramlarını Türkiye'de geçirecek.
Suriyeliler bu yıl koronaya takıldı
31.07.2020 - 06:02 | Son Güncelleme: 31.07.2020 - 06:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Her yıl binlerce Suriyelinin ülkelerine bayrama gitmek için akın ettiği Cilvegözü Sınır Kapısı, bu bayram koronavirüse takıldı.
Etiketler : suriyeli,
721823 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/721823.aspx
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