Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl Kurban Bayramı'nda yaklaşık 50 bin Suriyelinin çıkış yaptığı Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bayram geçişlere izin verilmediği için sessizlik hakim. Her yıl yoğun güvenlik tedbirleri altında ülkelerine bayramlaşmak için giden Suriyeliler, koronavirüs sebebiyle bayramlarını Türkiye'de geçirecek.