Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Annelerden Mevlüde Üçdağ, evladından ayrı geçen bayramların hiçbir tadının olmadığını belirterek, “Onlar (HDP ve PKK) zalimdir. Bayramı bana yaşatmıyorlar. Oğlum gelse çifte bayram yaşarız” dedi.

13 bayramdır gözünün hep yolda olduğunu söyleyen Fatma Akkuş “Kızım bayramda gelirse dünya benim olur. Her şeyi unuturum. Ne acı ne de başka bir dert kalır” diye konuştu.

Şevket Bingöl de 12 bayramdır bayram yapamadığını dile getirerek “Çocuğumun orada ölmesini istemiyorum. Benim çocuğum gelsin, kendi vatanında ölsün. Askerde şehit düşsün. ‘Vatan sağ olsun.’ derim” ifadelerini kullandı.

Baba Abdullah Demir ise “Çocuğum ne zaman gelirse o zaman bayramımız olur” şeklinde konuştu.