Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de son 24 saatte 1153 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı 5 bin 798 oldu.

Son 24 saatte 1040 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 220 bin 546 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Bu verilerden hiçbiri yarınki, bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir." dedi.