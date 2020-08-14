Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3 adet can salı içerisinde bir grup sığınmacı olduğu ve denizde sürüklendikleri bilgisinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri gece saatlerinde belirlenen bölgeye vardığında üç can salı içinde toplam 83 sığınmacı ile karşılaştı. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen sığınmacılar Sahil Güvenlik botuna alınarak Datça Limanı'na güvenli bir şekilde taşındı.