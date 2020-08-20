Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamburg'un Neustadt semtinde elektrikli scooter ile Ida Ehre Lisesinden evine giden 15 yaşındaki Kadir Holdur, scooter’ı kaldırımda sürdüğü gerekçesiyle polis tarafından durduruldu. Polis, cezai işlem yapacağını belirterek Türk gencinden kimlik istedi. Yanında kimliği olmayan Holdur’un cezaya itiraz etmesi üzerine polis olay yerine altı polis daha çağırdı. Gözaltına alınmaya direnen Holdur, polisten şiddet gördü. Olay yerine gelen polislerin Holdur’u karakola götürmek istemesi çevreden geçenler tarafından görüntülendi. Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte polisin 15 yaşındaki öğrenciye uyguladığı sert müdahale büyük tepkilere neden oldu. Hadisede vücudunun çeşitli yerlerinden darp alan ve bir hafta doktor raporu alan Kadir Holdur "Polisler jopla enseme vurdular. Üzerime çullanıp yere yatırdılar. Dizleriyle boynuma bastırdılar. Bir polis de yüzüme biber gazı sıktı. Bende silah gibi bir şey yoktu. Ters kelepçe takıp karakola götürdüler" dedi. Oğlunu karakoldan alıp eve geçtiğinde vücudunda morluklar olduğunu söyleyen baba Baki Holdur “Oğlum için psikolojik destek alıyoruz. Oğluma bir travma yaşattılar. Polisler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi.