Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un Fatih semtinde bulunan Kariye Camii'nin ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı. Kararda, caminin 29 Ağustos 1945 tarihli ve 3/3054 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla müze olarak Millî Eğitim Bakanlığına tahsis edildiği; ancak Danıştay 10. Dairesi'nin 11 Kasım 2019'da bu kararı iptal ettiği belirtiliyor. Caminin yönetiminin ise, bundan böyle Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek, ibadete açılacağı yer alıyor. Haberi duyan vatandaşlar, kararı memnuniyetle karşıladı. Camiye sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gelenler, iki rekât şükür namazı edâ etti.

CAMİSİZ TEK MAHALLE

"Bu bir müjde" diyen Kariye Mahallesi sakinlerinden Ali Aydın “Yeniden aslına rücû etmesinden mutluyuz. Bir buçuk senedir buradayım, restorasyonunun bitmesini dört gözle bekliyorduk” ifadesini kullandı. Kararda emeği geçenlere teşekkür eden 15 Temmuz gazisi Mehmet Emin Ertaş da haberi alır almaz içeri girerek iki rekât şükür namazı kıldığını dile getirdi. Gazi Ertaş “Allah razı olsun. Kariye Mahallesi, İstanbul’da camii olmayan tek mahalleydi. Artık Kariye Mahallesi’nin de bir camii var, şükürler olsun” dedi. İHA

VAKFEDENİN RIZASINA UYMALI

Kariye Camii, 1511'den 1945'e kadar cemaatini ağırladı. Ancak 1934 yılı Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülerek Ayasofya Camii ile aynı kaderi paylaştı. Danıştay, geçen yıl kamu malı taşınmazlarının yasalara aykırı olarak vakfedenin amacı dışında kullanılamayacağına hükmederek camiyi müzeye çeviren 1945 yılı Bakanlar Kurulu Kararı’nı iptal etti.

"AYASOFYA"NIN YOLUNU AÇMIŞTI

Danıştay, Fatih Sultan Mehmet Vakfının "hayrat taşınmazı" olması hasebiyle "kamu malı" sayılacağını, özel mülkiyet hükümleri uygulanamayacağı, vakıf amacının dışında kullanılamayacağını belirtti. Danıştay, vakfedenin "ilelelebet cami olarak kullanılması" iradesini ortadan kaldıran Bakanlar Kurulu (1945) Kararı’nı, vakıf senedinin düzenlendiği tarihteki mevzuatın uygulanması gerektiğine işaret eden 864 sayılı Kanun’un 1. maddesine aykırı olması sebebiyle iptal etti. Cami için ise bir buçuk sene süren restorasyonun bitmesi beklenmişti. Kariye’nin tekrar cami olması, Ayasofya'ya giden yolun da müjdecisi oldu. Kariye 75 sene sonra şimdi ibadet için gün sayıyor.