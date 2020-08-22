Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin heyecanla beklediği müjdeyi Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenle açıkladı. Erdoğan, konuşmasında Doğu Akdeniz'de oynanan onca oyunun gerisinde enerji kaynaklarının paylaşımı kavgası olduğuna işaret ederek “Hamdolsun biz önceliğimizi asla değiştirmedik, hep önce insan dedik. İnsanlık bizde, petrol onlarda kalmış olabilir. İşte Rabb’im bize bambaşka bir yerde hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı” diyerek müjdeyi paylaştı.

BP VE SHELL BULAMADI

Türkiye'nin bu noktaya kolay gelmediğini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

Uzun yıllar boyunca petrol ve doğalgaz arama çalışmaları genellikle kiralama usulü ile yapıldı. Hele derin deniz sondajlarında tamamen dışa bağımlıydık. Öyle ülkelerle çalıştık ki, bunlar marka isimlerdi. BP’den Shell’e kadar. 100-150 arama yapıp, netice alamayıp ondan sonra dönüp gittiler. Yüzlerce milyon dolarlık arama faaliyetleri sonunda elimize üç beş sayfalık rapor dışında hiçbir şey geçmedi. Kimsenin günahını almıyoruz, belki de gerçekten aradılar. Ama bulamadılar. Ama sonuçta biz, artık bu şekilde yürüyemeyeceğimizi gördük.

Ülkemizin millî enerji ve maden politikasını 2017 senesinde yeni baştan belirledik, Fatih'in yanında Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerimizle bu alanda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına dâhil olduk. Ayrıca Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimizle bu filoyu güçlendirdik. Araştırma gemimiz tamamen kendi ekipmanlarımız ve kendi personelimiz ile çalışmalarını yürütüyor. Dünya fiyatlarının hayli altında maliyetle ülkemize kazandırdığımız gemilerimizle yaptığımız sondajların birim maliyeti de oldukça düşüktür. Sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımızda en küçük bir dışa bağımlılığımız söz konusu değildir. Zaten öyle bir durum olsa bize nefes bile aldırmayacakları ortadadır.

320 MİLYAR METREKÜP

İstanbul’un fethinin yıl dönümünde Karadeniz’e uğurladığımız Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak, ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Hedefimiz, 2023'te Karadeniz gazını milletimizin kullanımına

ARAYAN BULUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih ve Yavuz gemileri vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz'de bugüne kadar dokuz derin deniz sondajı gerçekleştirdiklerini aktararak şunları kaydetti:

İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Şu anda bakımda olan Kanuni’nin de sene sonunda devreye girmesiyle Akdeniz'deki faaliyetlerimize hız vereceğiz. Keşifler için söylenen o güzel sözü sondaj faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum: Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Evet, biz de arayacağız ve inşallah bulacağız. Sadece denizlerde değil Türkiye topraklarındaki aramaları da daha sıkı ve bilinçli şekilde yürütüyoruz, diğer ülkelerdeki arama ruhsatlarını da çoğalttık.

Kanuni de devreye girdikten sonra Karadeniz'de sadece Fatih ile değil Kanuni ile de yola devam edilecek. Belki yeri gelecek Doğu Akdeniz’deki çalışmalarımızda farklı adımlar atacağız, çalışmalar yapacağız. Yani biz petrolde, doğalgazda varız diyeceğiz.

Sakarya Gaz Sahası’ndaki keşiften sonra artık önümüzde çok daha aydınlık bir yol olduğuna inanıyoruz. Ülkenin enerji meselesini de kökten çözmekte kararlıyız. Cari açığımızın ana sebebi bu değil mi, bu... Denizlerde ve karada daha çok arama yapıp neticeye ulaşarak enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok.