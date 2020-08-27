Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Yunanistan arasında uzun yıllardır devam eden Batı Trakya sorunu, Akdeniz'de yaşanan gerilimle birlikte yeniden ortaya çıktı. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, son günlerde Yunan makamlarının Batı Trakya Türkü’nü tedirgin edip onların bulundukları bölgelerde rahatını ve huzurunu ortadan kaldırmaya çalıştığını belirterek bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Çavuşoğlu “Yaşanan her türlü gerginlikte gerek Kıbrıs gerekse Akdeniz konusunda Ankara’nın haklı müdahalelerine ve tezlerine rağmen Yunanistan Batı Trakya’daki Türkleri dostluk köprüsü olarak görmek yerine Türkiye’ye karşı bir koz olarak kullanmaktadır. Yunanistan'ın bunu rövanş alınır bir mevzu olarak görmesi, ne demokrasiyle ne de bir devlet anlayışıyla bağdaşmaktadır” dedi.

Yunanistan’ın ırkçı bir yaklaşım sergilediğini belirten Çavuşoğlu “Son dönemde okulların kapatılması çift dilli anaokulu eğitimin yapılmaması sebebiyle çocuklarımızın Hristiyan eğitimlere maruz bırakılması insan haklarına çerçevesinden baktığımız da kabul edilebilir değildir. Helen ırkından olmayan bir kişi, Yunanistan dışına çıktıysa altı ay geri dönmeyeceğine kanaat getirilirse vatandaşlıktan çıkarılıyordu. Bu şekilde yaklaşık 60 bin kişi vatandaşlıklarını kaybetti. AB’nin buna göz yumması da kabul edilebilir değildir” diye konuştu.

Abdullah Çibir BURSA İHA

