İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı. Erdoğan’dan önce el-Meşri ile görüşen Şentop, “Libya’da kukla devletlere ve lejyonerlere müsaade etmeyiz. Türkiye bu konuda, Libya’daki meşru hükûmetin yanında yer almaya kararlılıkla devam edecektir” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El-Meşri ile görüştü
28.08.2020 - 04:46 | Son Güncelleme: 28.08.2020 - 04:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile bir araya geldi.
Etiketler : erdoğan,cumhurbaşkanı erdoğan,erdoğan libya,
727764 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/727764.aspx
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