Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı. Erdoğan’dan önce el-Meşri ile görüşen Şentop, “Libya’da kukla devletlere ve lejyonerlere müsaade etmeyiz. Türkiye bu konuda, Libya’daki meşru hükûmetin yanında yer almaya kararlılıkla devam edecektir” dedi.