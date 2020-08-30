Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak? Elimizden kaza çıkmaz, gerekeni yaparız" diyen Oktay şunları kaydetti: 100 yıl önce Sevr diye bir harita vardı. 100 yıl sonra oyuncular hemen hemen aynı. Fazlası var, eksiği yok, Anlaşılıyor ki bunlar, 100 yıl öncesinde de Türk milletini yeteri kadar tanımamışlar. Bizim milletimiz, söz konusu bağımsızlık olduğunda hiçbir şey dinlemez. Bedel ödemekmiş, şuymuş, buymuş umurunda olmaz. 100 yıl önceki ruhun hâlâ canlı olduğunu 15 Temmuz'da da gördük. Sevilla haritası. Biz bu haritayı da bunu aklından geçirenleri de yırtıp atar, ezer geçeriz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’da Ege'de 12 mile çıkaramazlar, Meclisimizin yıllar önce aldığı karar geçerlidir, bu savaş sebebidir" ifadelerini kullandı.