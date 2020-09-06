Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merhumun cenazesine İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, AK Parti eski İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, MHP 21.dönem İstanbul Milletvekili Nazif Okumuş, İhlas Holding Sosyal İşler Direktörü İrfan Arvas, sınıf ve silah arkadaşı Emekli Albay Ahmet Kümeli, dostları ile sevenleri katıldı. Prof. Dr. Ramazan Ayvallı yaptığı kısa konuşmanın ardından merhum adına cemaatten helallik istedi. Ruyet-i Hilal ve namaz vakitleri üzerine derin bilgisi olan rahmetli Bülent Ağabey’imize Cenâb-ı Hakk'tan af ve mağfiret, kederli ailesine sabr-ı cemil niyaz ederiz.