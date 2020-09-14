Kaftancıoğlu’nun açıklaması CHP’yi karıştırdı. Kaftancıoğlu'na tepki gösteren partililer, sosyal medya hesaplarından büyük harflerle Atatürk yazmaya, resimlerini ve sözlerini paylaşmaya başladı. Tepkilere tepkiyle karşılık veren Kaftancıoğlu,  “Atatürk hayatta olsaydı sizi sopayla kovalardı” dedi.