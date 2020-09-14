Kaftancıoğlu’nun açıklaması CHP’yi karıştırdı. Kaftancıoğlu'na tepki gösteren partililer, sosyal medya hesaplarından büyük harflerle Atatürk yazmaya, resimlerini ve sözlerini paylaşmaya başladı. Tepkilere tepkiyle karşılık veren Kaftancıoğlu, “Atatürk hayatta olsaydı sizi sopayla kovalardı” dedi.
Canan Kaftancıoğlu, CHP’yi karıştırdı
14.09.2020 - 05:11 | Son Güncelleme: 14.09.2020 - 05:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 Eylül’de katıldığı bir programda “Atatürk” demeyi reddederek,“Kişilerin isimlerinden söz ederken bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi Gazi Mustafa Kemal demeyi tercih ediyorum” dedi.
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731709 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/731709.aspx
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