Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz" denildi.