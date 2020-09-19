Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz" denildi.
8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildi
19.09.2020 - 17:03 | Son Güncelleme: 19.09.2020 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Etiketler : terösit,ypg,pkk,
733019 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/733019.aspx
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