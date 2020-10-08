Ermeni silahlı kuvvetlerinin insanlık dışı saldırılarına tepkiler dinmiyor.
Millî Savunma Bakanlığı, "Ermenistan işlediği insanlık suçunun hesabını vermeli" dedi.
MSB, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Sivillere saldırarak tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan, kendi tarihine bir kara leke daha eklemektedir. Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ’ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir!" ifadesini kullandı.
MSB: Ermenistan işlediği insanlık suçunun hesabını vermeli
08.10.2020 - 16:29 | Son Güncelleme: 08.10.2020 - 16:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan ordusu hızla işgal altındaki toprakları geri almak için ilerlerken ağır kayıplar vererek çoğu bölgeden askeri araç ve malzemeleri bırakarak kaçan Ermenistan ordusu sivillere saldırmaya devam ediyor.
Ermeni silahlı kuvvetlerinin insanlık dışı saldırılarına tepkiler dinmiyor.
Etiketler : Ermenistan,Dağlık Karabağ,
737439 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/737439.aspx
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