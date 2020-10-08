Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermeni silahlı kuvvetlerinin insanlık dışı saldırılarına tepkiler dinmiyor.



Millî Savunma Bakanlığı, "Ermenistan işlediği insanlık suçunun hesabını vermeli" dedi.



MSB, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Sivillere saldırarak tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan, kendi tarihine bir kara leke daha eklemektedir. Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ’ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermelidir!" ifadesini kullandı.