Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yavuz Sultan Selim Han’ın Mısır seferinden dönerken giydiği 500 yıllık çamurlu kaftanın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e götürülmek istendiği ortaya çıktı. Olay 2005 senesinde Yavuz Sultan Selim Camii’nde yaşandı. Dönemin Ruanda Cumhuriyeti İstanbul Fahri Başkonsolosu iş adamı İnanç Çiftçi, sabah namazı sonrası camiye gelerek imam Bahattin Çörek’ten kaftanı istedi.

İmam Bahattin Çöreki ,Yavuz Sultan Selim’in, ‘Öldüğümde mezarımın üstüne örtüle’ diye vasiyet ettiği kaftanı ile ilgili yaşananları şöyle anlattı: “Bir cumartesi sabahı Kur’an-ı kerim tilavetinden sonra türbe ziyaretinde, ismini sonradan öğrendiğim Ruanda Fahri Konsolosu İnanç Çiftçi, bana yaklaşarak, ‘Camekân içerisindeydi kaftan. Hocam bu kaftanı bize verirler mi? Amerika’ya götürsek Hoca efendi bir ziyaret etse’ gibi şeyler söyledi. Benim de tuhafıma gitti. Sonuçta bunun Sakal-ı Şerif gibi bir manevi boyutu yok. Sonra aklıma geldi ki Yavuz Sultan Selim Mısır seferinde bu kaftanı giymiş dönüşte de hilafeti getirmişti. Kaftanın hilafetle bir bağı olduğunu düşünerek, dönemin türbeler müdürü Erman Bey’e, burada kamera sistemi ve güvenlik yok ben bu kaftanın durumunu sağlıklı görmüyorum. Buradan çalınabilir tedbirini al dedim. O da tamir amaçlı müzelere kaldırdı. Aradan yıllar geçtikten sonra 2016 yılında kaftan geri getirildi. Darbe olayından sonrada Cumhurbaşkanımızın izniyle türbede sergilendi. Ama o gün dikkatli olunmasaydı kaftan gidebilirdi.”

Bahattin Çörek, bir yatsı namazında İnanç Çiftçi ile Hakan Şükür’ün buraya geldiğini, ancak Şükür’ün kaftanla bir ilgisi olup olmadığını bilmediğini belirtti. İSTANBUL İHA