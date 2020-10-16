Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise saat 15.00 sıralarında Vahdettin Köşkü'ne giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile gerçekleştireceği baş başa görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.