Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise saat 15.00 sıralarında Vahdettin Köşkü'ne giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile gerçekleştireceği baş başa görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi
16.10.2020 - 15:33 | Son Güncelleme: 16.10.2020 - 15:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi sebebiyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Volodimir Zelenski,cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,
739410 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/739410.aspx
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