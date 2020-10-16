Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde yaşayan Filistinliler, zeytin hasadı öncesi sokaklara akın etti. Her yıl İsrail tarafından zeytin hasadı yapması engellenen Filistinliler, bu kez hasat öncesi seslerini yükseltti. İsrail güçleri ile Filistinliler karşı kaldı. İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu çıkan çatışmanın 3 Filistinli yaralandı.



Filistin medyasına göre, İsrail güçleri Filistinlilerin düzenlediği barışçıl protesto sırasında gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Bazı protestocular göz yaşartıcı gazdan etkilenip bölgeden ayrıldı.