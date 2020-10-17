Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde tarihî açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusunda 85 milyar metreküp ek rezerv keşfedildiğini, toplam rezervin 405 milyar metreküpe yükseldiğini duyurdu. Keşif, Türkiye'yi sevince boğarken Fatih sondaj gemisinden dikkat çeken bir görüntü geldi. Erdoğan'a, gemide sancak hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen sancağın üzerinde şaha kalkan bir at ve komutan figürü bulunuyor. Osmanlı'da sancak zafer elde edilen gemilere veriliyordu. Gemiler, zafer sancağını göndere çekiyordu.