Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Annan, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Annan'ın eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.