Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Müslümanları hedef alan sözleri sonrası 29 Ekim’de Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, iki gün sonra ise Lyon’da düzenlenen silahlı saldırıda bir rahip ağır şekilde yaralanmıştı.

Haddini aşan Fransız medyası, saldırılardan Türkiye’yi sorumlu tutmaya kalktı. Irkçı yayınları ve Türkiye karşıtlığıyla bilinen Fransız Le Point dergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını kullanırken “Fransa uluslararası 'İslamcı' ile karşı karşıya” diye yazdı. 2015 yılında başkent Paris’te düzenlenen saldırılara işaret eden dergi, yeni saldırılarla karşı karşıya olduklarını ve tehditler aldıklarını dile getirdi. Fransa’nın uluslararası arenada yalnız bırakıldığından şikâyetçi olan derginin sosyal medya paylaşımında “2015 saldırılarından sonra dayanışmadan uzak olan Fransa, bugün her taraftan saldırıya uğruyor” diye yazıldı.

Dergi, Erdoğan’ın fotoğrafının üstünde Fransa’da ‘terör’ anlamında kullanılan ‘İslamist’ kelimesini yerleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam ve Müslüman karşıtı tavırlarını görmezden gelen derginin, Türkiye’ye yönelik algı oluşturma çabasına girişmesi dikkat çekti.

Başta Macron olmak üzere Fransız yetkililerin Hazreti Muhammed’i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamaları, Türkiye dışında da pek çok Müslüman ülke ve kuruluşun sert tepkisine sebep olmuştu. Ardından pek çok ülkeden Fransız mallarına karşı boykot çağrıları yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da boykot çağrısına destek vermesinin ardından Fransa, ciddi ekonomik kayıplar vermeye başladı. Macron bunun üzerine geri adım atıp, özür mahiyetinde Arapça mesajlar atıp “Yanlış anlaşıldım” açıklaması yaptı. Macron’un İslam karşıtı çıkışları sonrası yaşanan saldırılardan sıyrılmak için daha önce yaptığı gibi yine hedefe Erdoğan’ı koymaya çalışıyor. Erdoğan, yaşanan saldırılar sonrası kınama mesajı yayınlayıp “Yanınızdayız” demesine rağmen, Macron Türkiye karşıtlığından nemalanma peşinde...

Geçtiğimiz günlerde de Le Figaro gazetesi ‘İslamcılık: Fransa’nın yalnız mücadelesi’ başlığıyla verdiği haberde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almış, “Türkiye Cumhurbaşkanı, kendi ülkesinin içindeki zorlukları saklamak için Avrupalıları bölme ve Macron’u yalnızlaştırma arayışında” iddiasında bulunmuştu.

Fransızların yüzde 70’i ona güvenmiyor

Fransa'da yapılan bir anket, 10 Fransız’dan 7'sinin koronavirüs salgınının ikinci dalgasına karşı koymada Cumhurbaşkanı Macron yönetimine güvenmediğini gösterdi. Katılımcıların yüzde 73'ü hükûmetin sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin adımlarını tutarsız bulduğunu belirtti. Fransa'da 1 Kasım'da yapılan bir ankette de hükûmetin aldığı güvenlik tedbirlerinin kendilerini terör ya da diğer saldırılara karşı koruyacağına güvenenlerin oranı yüzde 26 olarak çıkmıştı. Ülkede yapılan 7 güven anketinin eylül ayı ortalaması, Macron'a bir önceki ay yüzde 41 olan güvenin yüzde 38,7'ye gerilediğini ortaya koymuştu.