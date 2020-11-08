Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Tuzla Belediye Meclisi, kasım ayı toplantılarının üçüncü oturumunu cuma günü gerçekleştirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan toplantının gündeminde deprem vardı. Meclis muhtemel bir zelzelede yıkılma tehlikesi altında olan binaların yeniden elden geçirilmesini görüştü. Bu kapsamda, AK Parti, Yayla Mahallesi’nde 77 bin metrekarelik alan içinde, yıkılacak durumdaki ve 40 yıldır birbiriyle davalı olan binaların kentsel dönüşüme gitmesi için Belediye’ye yetki verilmesini talep etti. Ancak CHP’li ve İyi Partili üyeler, buna itiraz ederek ret oyu verdi. AK Partili ve MHP’li Meclis üyelerinin evet oyu vermesi ile oy çokluğu sağlandı. Böylelikle talep Meclis’ten geçti. Ardından kürsüde konuşan AK Partili Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, muhalefetin bu tutumuna serzenişte bulundu. Yazıcı “30 bin metrekarelik bir alanı, rezerv alan ilan etmişiz. Kırk yıllık mesele bir biriyle davalı yeri çözüyoruz. Siz burada hayır oyu veriyorsunuz ya. Ondan sonra da komik bir şekilde ‘Deprem için ne yaptın?’ diye soruyorsunuz. Burada da gelip ondan sonra bize de hesap sormaya kalkıyorsunuz. Buyurun, o evlerin hepsi 40 yıllık bina, hepsi yıkılacak bina, insan sadece bunun için bile evet verir” diye konuştu.