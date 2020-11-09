Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantının ana gündem maddelerinden biri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin iddialar olacak.

Erdoğan'ın Kısıklı'da eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile bir araya geldiği öğrenildi.

Canikli ve Ağbal, Erdoğan'a brifing verdi. Büyükelçiler Konferansında konuşan Erdoğan'ın istifa iddialarıyla ilgili değerlendirme yapabileceği değerlendiriliyordu. Ancak Erdoğan sözlerine "Günlük politikalar hakkında konuşmak istemiyorum" diyerek başladı. Albayrak'ın istifa süreciyle ilgili bilgilendirmenin MYK'nın ardından yapılacağı belirtildi.