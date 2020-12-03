Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

CHP İstanbul il yönetiminin, Maltepe, Avcılar, Ümraniye ve Sultangazi’de partililerin cinsel istismar olaylarına göz yumması suçlamasıyla gündeme gelmesinin yankıları sürüyor. Türkiye’de kadın haklarına yönelik faaliyet gösterdiğini, kadına karşı şiddete ve istismara karşı mücadele ettiklerini iddia eden onlarca dernek bulunuyor. Kadın savunucusu olduğunu ifade eden ve her türlü eylem ve yürüyüşe katılan bu dernekleri konu CHP olunca sessizliğe büründü. Bu kesimler, aynı tavrı eski HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in karıştığı taciz iddialarından sonra da takınmış, konu haftalarca gündemde kalmasına rağmen elle tutulur bir tepki göstermemişlerdi.

BİR TEK KADEM TEPKİ GÖSTERDİ

İstanbul’da CHP ilçe teşkilatların karıştığı taciz iddialarına KADEM haricinde hiçbir dernek ses çıkarmadı. KADEM’den yapılan açıklamada, “Yirmi yaşındaki bir kadına şiddet uygulayan ve taciz eden CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün adalet önünde hesap vermesi için davanın takipçisi olacağız. Örtbas edilerek büyüyecek ve toplumu ifsat edecek her türlü ahlaksızlığın karşısında duracağız” denildi.

CEVABI VERECEKTİNİZ

CHP Kadın Kolları üyeleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla 25 Kasım 2020 saat 11.00'de 81 şehirde kadın derneklerinin de katılımıyla eş zamanlı basın açıklaması yaparak “Kadınlar şiddete, istismara, yoksulluğa, güvencesizliğe sıkıştırılmış hayatlar yaşıyor. Kadınların kıyafetinden kaç çocuk doğuracağına, nafaka hakkından İstanbul Sözleşmesi’ne kadar uzanan ellere, gereken cevabı her gün büyüttüğümüz örgütlü mücadelemiz ile veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” demişlerdi.

Yine, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası nedeniyle 30 Kasım 2020’de Balıkesir’e gitmiş, orada yaptığı açıklamada “Kadın hakkını savunmak, demokrasiyi savunmaktır” ifadelerini kullanmıştı. Nazlıaka, kadına yönelik şiddetle dikkat çekmek üzere düzenlenen sessiz yürüyüşe de katılmıştı.

İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin tartışmalar sürerken yüzlerce kadın, Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesi tartışmasına tepki göstermek için 5 Ağustos 2020’de Kadıköy’deki Beşiktaş İskelesi önünde toplanmış, eyleme CHP Milletvekili Mahmut Tanal ve HDP Milletvekili Hüda Kaya da katılmıştı.

ŞOK TEPKİ: FRENE BASIN

Kadına yönelik şiddet ve istismara karşı olduklarını söyleyerek bu eylemleri yapan ve yürüyüşlere katılan CHP’liler, kendi teşkilatlarındaki yaşanan taciz olaylarıyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Hatta gerekeni yapmak yerine örtbas yoluna gitmeyi tercih etti. Partinin üst düzey isimleri adete “üç maymunu” oynadı. Hatta bazı partililer konuyu gündeme getiren eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş’a sosyal medyadan seslenerek “Biraz frene basın lütfen, haklı olsanız bile” diye yazdı. Aynı şekilde sık sık kadın hakları konusunda eylem yapan kadın dernekleri de iddiaların üzerinden kaç gün geçmesine rağmen şu ana kadar bir açıklama yapmadı.

Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı hakkında 'cinsel saldırı' suçundan soruşturma yürütülüyor Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A. hakkında 20 yaşındaki D.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.