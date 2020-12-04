Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katıldığı toplantıda muhtarların eleştiri yağmuruna tuttuğu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, vekillerin terörist cenazelerine gitmesini doğru bulmadığını ifade etti. Kılıçdaroğlu, fotoğrafları olmasına rağmen terörist cenazelerine katılan ve PKK’yı savunmaktan geri durmayan CHP’li Sezgin Tanrıkulu'na sahip çıkarak "sosyal medyada fotomontajla terörist cenazesine katılmış gibi gösteriliyor" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı daha önce terörist cenazelerinde boy gösteren CHP'li vekil ve örgüt üyelerinin fotoğraflarını akıllara getirdi. İşte "Bunlar da mı fotomontaj" dedirten o kareler:

¥ Türk askeriyle girdiği çatışmada sağ olarak ele geçirilen terörist, cezaevinde intihar etti. Teröristin cenazesine, CHP İstanbul yöneticileri katıldı. CHP'nin cenazede yer almasını, terör örgütü PKK'nın yayın organı duyurmuştu.



¥ CHP'li vekiller Sezgin Tanrıkulu ve Gamze Akkuş İlgezdi, 2015'te PKK mensubu terörist Aziz Güler’in cenazesine katıldı. Hatta Gamze Akkuş İlgezdi cenaze sırasında ağlamıştı.



¥ CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Suriye'de etkisiz hâle getirilen teröristle 7 yıl önce Meclis'te basın toplantısı düzenlemişti.

¥ DHKP-C’nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır’la aynı bölmede yakalanan ve cezaevinde eylemde ölen avukat Ebru Timtik'e CHP'li siyasetçi ve gazeteciler sahip çıkmıştı.

ALAY KONUSU OLDU

Gelen eleştirilerin ardından Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti'yi ziyaret ettikten sonra bazı açıklamalarda bulundu. Gazeteciler Kemal Kılıçdaroğlu'na, terörist cenazelerine katılan isimleri tek tek hatırlattı. Bu iddialara cevap vermek yerine Kılıçdaroğlu "Tabii şehitlerin parasına el koyan siyasi iktidarı da unutmamak lazım" dedi. Kılıçdaroğlu'nun partisine yönelik eleştirileri cevaplamak yerine konuyu AK Parti'ye getirmesi alay konusu oldu.