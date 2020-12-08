Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde çocukları uyuşturucu madde kullanan aileler önceki hafta bir araya gelerek başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere devlet büyüklerinden yardım istedi. Uyuşturucunun bir terör olduğunu söyleyen aileler, çocuklarının uyuşturucu kullanmaması için sürekli nöbet tutmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Bakan Soylu aileler ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cuma günü Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette kendisinden destek isteyen ailelerle görüştü. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Ceylanpınar Kaymakamı Cüneyt Caner’e gerekli talimatı vererek mağdur ailelere bu konuda gerekli desteğin verileceğini belirtti.